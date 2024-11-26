На улице Султанова в Уфе у двухэтажного дома вспыхнула крыша

Сегодня днем, 26 ноября, в Ленинском районе Уфы произошел пожар. Подробности рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
Инцидент произошел на улице Султанова. У жилого двухэтажного бревенчатого дома загорелась кровля. Прибывшие огнеборцы смогли остановить распространение огня и потушить пожар на площади десяти квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.
Специалисты приступил к проливке и разбору конструкций, чтобы выявить скрытые очаги и не допустить новые возгорания. Причину пожара установит дознаватель МЧС.
— Сделать свое жилье безопасным можете только вы. Следите за состоянием электро- и газового оборудования. Не оставляйте затопленную печь без внимания. Отключайте электроприборы, каждый раз на ночь и уходя из дома, — заявили в экстренной службе.
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