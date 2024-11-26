Полицейские задержали омича, который сделал из своего дома склад боеприпасов

Полицейские после подозрения в незаконном обороте оружия и взрывчатки нашли в доме омича ружье и большое количество боеприпасов. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Сотрудники полиции провели обыск в доме 50-летнего жителя деревни Пашенная Роща, в ходе которого у него изъяли незарегестрированное одноствольное ружье 1963 года выпуска, более 300 гильз, патроны, два устройства для заряжания патронов, 60 капсюлей, дробь, пыжи и три банки пороха общей массой порядка 350 граммов.
По предварительной информации, это все досталось омичу от умершего родственника. По словам самого мужчины, оружие и боеприпасы хранились в его доме исключительно для самообороны.
На мужчину завели уголовное дело по факту незаконного хранения оружия и пороха. Ранее сельчанин уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж, хулиганство, побои и незаконную рубку леса.