Полицейские задержали омича, который сделал из своего дома склад боеприпасов

Сотрудники полиции провели обыск в доме 50-летнего жителя деревни Пашенная Роща, в ходе которого у него изъяли незарегестрированное одноствольное ружье 1963 года выпуска, более 300 гильз, патроны, два устройства для заряжания патронов, 60 капсюлей, дробь, пыжи и три банки пороха общей массой порядка 350 граммов.