В Воронеже загорелся подвал многоэтажного дома, жильцов эвакуировали

В понедельник, 25 ноября, в 20.39 в Железнодорожном районе в многоэтажном доме № 19/1 на улице Минской загорелся подвал. На место ЧП приехали 12 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. Пятерым жильцам они помогли выйти на улицу, чтобы отвести их подальше от удушающего дыма. Пожар ликвидировали в 20.46. В подвале сгорел матрас площадью 1 квадратный метр. В результате никто не пострадал.
В тот же день в 16.50 также в Железнодорожном районе на переулке Санаторный загорелся гараж 3×6м. Его тушили восемь специалистов МЧС на двух пожарных машинах. Огонь ликвидировали в 17.01. Пламя повредило компрессор и пол на общей площади 1 квадратный метр. Пожарные успели вынести пропановый баллон, иначе мог произойти взрыв. В итоге ЧП обошлось без пострадавших.
Напомним, ночью 26 ноября в селе Русская Журавка Верхнемамонского района сгорел жилой дом, в огне погиб 59-летний мужчина.