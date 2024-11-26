В Воронеже загорелся подвал многоэтажного дома, жильцов эвакуировали

В тот же день в 16.50 также в Железнодорожном районе на переулке Санаторный загорелся гараж 3×6м. Его тушили восемь специалистов МЧС на двух пожарных машинах. Огонь ликвидировали в 17.01. Пламя повредило компрессор и пол на общей площади 1 квадратный метр. Пожарные успели вынести пропановый баллон, иначе мог произойти взрыв. В итоге ЧП обошлось без пострадавших.