Суд заочно приговорил создателя «Грузинского легиона»* к 23 годам колонии

«Вынесен приговор 46-летнему Ушанги Мамулашвили. Он осужден по ч. 1 ст. 359 УК РФ (вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте), п. “д” ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), п. “а” ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Мамулашвили (заочно — ред.) осужден к 23 годам лишения свободы», — говорится в сообщении.