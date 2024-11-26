Суд заочно приговорил создателя «Грузинского легиона»* к 23 годам колонии

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 23 годам колонии строгого режима создателя «Грузинского легиона»* Ушанги Мамулашвили, который занимался вербовкой наемников, сообщает генеральная прокуратура РФ.
«Вынесен приговор 46-летнему Ушанги Мамулашвили. Он осужден по ч. 1 ст. 359 УК РФ (вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте), п. “д” ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), п. “а” ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Мамулашвили (заочно — ред.) осужден к 23 годам лишения свободы», — говорится в сообщении.
Кроме того, Верховный суд ДНР заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении граждан Грузии — 34-летнего Гиорги Руситашвили, 30-летнего Нодара Петриашвили и 54-летнего Вано Надирадзе. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).
Все они с февраля 2022 по июль 2024 года принимали участие в составе «Грузинского национального легиона» в боевых действиях в различных точках соприкосновения в качестве наемников. За это Руситашвили получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 6,9 миллиона рублей, Петриашвили — 3,1 миллиона рублей, Надирадзе — 7,1 миллиона рублей.
Суд приговорил каждого к 14 годам колонии строгого режима.
* Запрещенная в России террористическая организация, признанная Росфинмониторингом террористом-экстремистом.