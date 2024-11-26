Минчанин убил любовника бывшей жены и проведет в тюрьме 13 лет

«Отелло» был разведен, но проживал с бывшей женой в одной квартире и поддерживал с ней близкие отношения. Однажды женщина не пришла домой ночевать, и бывший муж на такси отправился ее искать. Нашел он жену в постели у их общего знакомого в частном доме на ул. Айвазовского. Соперника он избил и уехал. Вернулся в тот же дом утром следующего дня нетрезвый, чтобы увезти бывшую жену домой. Между мужчинами вспыхнула драка. Бывший муж схватил кухонный нож и пырнул соперника в живот. Скорую и милицию вызвал знакомый потерпевшего, который зашел в дом, он же вырвал и нож из рук мужчины.