Минчанин убил любовника бывшей жены и проведет в тюрьме 13 лет

В колонии усиленного режима проведет ближайшие 13 лет 43-летний минчанин, который в порыве ревности убил любовника своей бывшей жены. Об этой криминальной драме рассказало агентство «Минск-Новости» со ссылкой на столичную прокуратуру. Более того, осужденный должен выплатить матери погибшего мужчины компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.
«Отелло» был разведен, но проживал с бывшей женой в одной квартире и поддерживал с ней близкие отношения. Однажды женщина не пришла домой ночевать, и бывший муж на такси отправился ее искать. Нашел он жену в постели у их общего знакомого в частном доме на ул. Айвазовского. Соперника он избил и уехал. Вернулся в тот же дом утром следующего дня нетрезвый, чтобы увезти бывшую жену домой. Между мужчинами вспыхнула драка. Бывший муж схватил кухонный нож и пырнул соперника в живот. Скорую и милицию вызвал знакомый потерпевшего, который зашел в дом, он же вырвал и нож из рук мужчины.
Истекавшего кровью пострадавшего увезли в больницу, где он и скончался в тот же день. Подозреваемого задержали, возбудили уголовное дело. В качестве своего оправдания мужчина говорил, что убивать соперника не хотел.
Обвиняемый трудился сборщиком мебели в частной фирме, на иждивении у него двое малолетних детей, ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался. Суд признал его виновным в убийстве.
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