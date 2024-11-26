Автолюбитель из Красноярского края съехал в овраг из-за непогоды

Спустя некоторое время этот же экипаж ехал в сторону Дивногорска и увидел человека на обочине. Оказалось, что это был тот же водитель. Пожилой мужчина рассказал, что отвлекся на упавший телефон, потерял ориентацию на заснеженной дороге и съехал в овраг.