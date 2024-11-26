Автолюбитель из Красноярского края съехал в овраг из-за непогоды

Несколько дней назад сотрудники ДПС в составе лейтенантов полиции Александра Веселкова и Андрея Степанова дежурили на федеральной трассе Р-257 «Енисей» и остановили для проверки документов «ВАЗ-2109». За рулем находился 60-летний водитель. По словам мужчины, он ехал в Дивногорск, а метель затрудняла движение.
Спустя некоторое время этот же экипаж ехал в сторону Дивногорска и увидел человека на обочине. Оказалось, что это был тот же водитель. Пожилой мужчина рассказал, что отвлекся на упавший телефон, потерял ориентацию на заснеженной дороге и съехал в овраг.
К счастью, мимо проезжал автоэвакуатор, оборудованный лебедкой. По просьбе сотрудников полиции водитель эвакуатора согласился помочь. Совместными усилиями «девятку» вызволили из снежного плена.
Инспекторы ДПС сопроводили автолюбителя до Дивногорска. В городе мужчина сердечно поблагодарил полицейских за спасение и отправился домой к семье, сообщает МВД по краю.