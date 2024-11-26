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Суд признал законным арест первого замначальника московского метро

Московский городской суд отклонил апелляцию на арест первого замначальника ГУП Московский метрополитен Дмитрия Дощатова, сообщила пресс-служба суда. Он останется в СИЗО до 22 декабря.

Источник: Reuters

Мосгорсуд оставил в силе постановление Басманного райсуда Москвы, жалобы адвокатов — без удовлетворения. Дмитрий Дощатов был арестован 24 октября по делу о мошенничестве и взятке (ч. 4 ст. 159, ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ). Следствие обвиняет его в получении взятки в виде иномарки за принятие некачественных полушпал, использовавшихся при строительстве новых веток столичного метрополитена и реконструкции старых.

Вместе с ним по делу проходят бенефициар АО «ВО “Технопромимпорт”» Александр Волынский и гендиректор этой компании Александр Васильев. Они, как считает следствие, поставляли не соответствующую условиям контракта продукцию и похитили по контрактам около 2 млрд руб. По данным «Ъ», еще одним фигурантом дела стала заместитель гендиректора АО «ВО “Технопромимпорт”» Яна Талипова.