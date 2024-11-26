В Самаре начинают судить жену «Мэра» с группой цыганок за банковские аферы

Изначально силовикам поступили данные, что старший клиентский менеджер одного из банков Татьяна Николаева похитила с группой соучастников 2,3 млн руб., оформляя невозвратные кредиты. Дело касалось интересов государства, и разработкой занимались оперативники ФСБ. Далее по собранным материалам полицейские возбудили дело о мошенничестве. Расследование продолжалось, и в отдельное производство выделили дело о хищении у банка 18,2 млн рублей.