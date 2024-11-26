Журналистку из Читы осудили за сотрудничество с иностранной организацией

Новак родилась в 1992 году в Краснокаменске, расположенном недалеко от границы с Монголией. В 2010—2015 годах училась на юриста в Забайкальском государственном университете. В это же время она начала заниматься журналистикой: в том числе работала корреспондентом в Донбассе с ноября 2014 по февраль 2015 года (в районной газете «Лутугинская слава» в ЛНР).