Журналистку из Читы осудили за сотрудничество с иностранной организацией

В Забайкальском крае журналистку Нику Новак приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о сотрудничестве с иностранной организацией, сообщила РБК адвокат Новак Юлия Кузнецова.
«Дело слушалось в закрытом режиме с грифом “совершенно секретно”, поэтому подробностей рассказать не могу», — рассказала юрист.
Журналистку осудили по ст. 275.1 УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).
РБК направил запрос в Забайкальский краевой суд.
Лефортовский суд Москвы арестовал Новак в декабре прошлого года, в октябре ее перевезли в Забайкалье.
Новак родилась в 1992 году в Краснокаменске, расположенном недалеко от границы с Монголией. В 2010—2015 годах училась на юриста в Забайкальском государственном университете. В это же время она начала заниматься журналистикой: в том числе работала корреспондентом в Донбассе с ноября 2014 по февраль 2015 года (в районной газете «Лутугинская слава» в ЛНР).
Затем вернулась в Забайкалье, работала в газете «Вечорка», пресс-секретарем Крестовоздвиженского прихода Читинской епархии. В 2019—2020 годах Новак была корреспондентом телеканала ЗабТВ, а с августа по ноябрь 2020-го — и.о. главного редактора портала Zab.ru, после ухода оттуда работала выпускающим редактором сайта ChitaMedia (декабрь 2020 — апрель 2021 года).
В 2021-м Новак организовала в Чите проект «Одаренные», где проводились творческие вечера с чтением стихов и игрой на инструментах, в основном там занимались дети. После ареста журналистки проект закрылся.