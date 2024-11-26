РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя — РИА Новости. Защита обжалует приговор Никите Журавелю по делу о госизмене, получившему первый срок за сожжение Корана, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Сабинин.
В понедельник Волгоградский областной суд приговорил Журавеля к 14 годам колонии строгого режима после рассмотрения дела о госизмене.
«Обжалуем в части наказания в ближайшее время», — сказал Сабинин.
Он добавил, что защита намерена просить «наказание ниже низшего предела». «Считаю, что основания для этого есть, суд посчитал, что нет, поэтому обжалуем», — уточнил собеседник агентства.
Как ранее отмечала Генпрокуратура, в марте 2023 года Журавель по собственной инициативе связался с представителями украинской службы безопасности и предложил сотрудничество. Он переслал СБУ видео железнодорожного состава, который перевозил военную технику, а также передал данные о передвижении служебной машины одной из войсковых частей.
Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети, как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а Журавеля этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного, и признался, что гордится поступком сына. В феврале 2024 года суд в Грозном признал Журавеля виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам колонии.