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Жительница Татарстана получила три года колонии за ДТП, где погибли дети

КАЗАНЬ, 26 ноя — РИА Новости. Суд в Татарстане приговорил местную жительницу к трем годам лишения свободы в колонии-поселении за ДТП с тремя погибшими детьми, сообщает следственное управление СК РФ по республике.

Источник: © РИА Новости

«Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жительнице города Набережные Челны, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.

Осужденной назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на два года.

Следствием и судом установлено, что 28 апреля, управляя автомобилем Toyota Camry, на дороге между двумя селами в Мензелинском районе, подсудимая не справилась с управлением и, съехав на обочину, совершила наезд на трех несовершеннолетних, двигавшихся во встречном направлении.

От полученных травм дети скончались на месте.