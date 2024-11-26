Жительница Татарстана получила три года колонии за ДТП, где погибли дети

Следствием и судом установлено, что 28 апреля, управляя автомобилем Toyota Camry, на дороге между двумя селами в Мензелинском районе, подсудимая не справилась с управлением и, съехав на обочину, совершила наезд на трех несовершеннолетних, двигавшихся во встречном направлении.