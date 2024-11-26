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Водителя осудят за жесткое ДТП с четырьмя пострадавшими на Кубани

Мужчине грозит реальный срок.

Житель Тбилисского района предстанет перед судом в Кореновске. Напомним, водитель спровоцировал ДТП, где пострадали четыре человека. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, обвиняемый на автомобиле Hyundai Accent выехал на встречную полосу, предназначенную для обгона. Иномарка столкнулась с транспортом «Богдан 2111».

В результате аварии тяжкий вред здоровью получили водители и два пассажира отечественного автомобиля. Травмы средней степени тяжести получил пассажир Hyundai Accent.

Дело передали в суд. Водителю грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, как раннее сообщало информагентство, Во вторник, 26 ноября, на автодороге «Усть-Лабинск-Лабинск-Упорная» произошло столкновение легковушек. В результате аварии оба водителя 55 и 65 лет погибли.