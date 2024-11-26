Водителя осудят за жесткое ДТП с четырьмя пострадавшими на Кубани

Житель Тбилисского района предстанет перед судом в Кореновске. Напомним, водитель спровоцировал ДТП, где пострадали четыре человека. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.