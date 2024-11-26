Трубу с кипятком прорвало на улице в Санкт-Петербурге

«В зоне разлива теплоносителя оказались три человека, покинувшие транспорт до приезда бригады компании. Пострадавшие находятся в медицинском учреждении. По предварительным данным, они получили ожоги ног легкой степени тяжести», — сказали в компании.
Издание «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев сообщило, что улицу затопило полностью и были слышны крики, приехали реанимация, ДПС и пожарные, а вода перетекла на ул. Десантников.
РБК уточнили в компании, что на месте работают в том числе их специалисты, они оперативно прибыли на место для устранения дефекта. С 4:00 в близлежащих домах к дому 48, корпусу 2 ограничили теплоснабжение. Работы планируют окончить до предстоящей полуночи.
Также на участке ограничен проезд автомобилей. Ущерб, который получат припаркованные автомобили, возместит страховка управляющей компании. Изношенный участок входил в перечень мест для реконструкции — работы планировали начать в 2025 году.
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» — специализированная теплосетевая организация, которая занимается исключительно транспортировкой теплоносителя до границ балансовой принадлежности (ввода в дом). При отсутствии в доме отопления или воды рекомендуется обращаться непосредственно в ресурсоснабжающую организацию, на балансе которой находится энергоисточник, от которого ГВС и отопление подаются абонентам.
Днем 22 июля 2023 года в московском ТЦ «Времена года» прорвало трубу с горячей водой. В результате четыре человека погибли, десятки получили ожоги различной степени тяжести. СК возбудил уголовное дело.