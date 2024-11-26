Трубу с кипятком прорвало на улице в Санкт-Петербурге

РБК уточнили в компании, что на месте работают в том числе их специалисты, они оперативно прибыли на место для устранения дефекта. С 4:00 в близлежащих домах к дому 48, корпусу 2 ограничили теплоснабжение. Работы планируют окончить до предстоящей полуночи.