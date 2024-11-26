«К медикам обратились более 50 человек»: причиной массового отравления в канской школе стала зараженная курица

26 ноября стала известна причина массового массового отравления детей в канской школе № 15. Предварительные итоги санитарно-эпидемиологического расследования опубликовали специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
Лабораторные исследования зафиксировали сальмонеллу в замороженной тушке цыпленка бройлера — мясо производит компания, которая находится в Челябинской области. Также опасную бактерию обнаружили в смывах с оборудования на пищеблоке.
Кроме того, в ведомстве выяснили, что сырые и готовые продукты лежали на одних и тех же столах.
— Выявлены нарушения проведения дезинфекции инвентаря и оборудования, установлено использование непромаркированного разделочного инвентаря. Это способствовало заражению сальмонеллой готовых блюд, — добавили в Роспотребнадзоре.
У поставщика продуктов нашли еще 759 килограммов замороженных тушек цыпленка-бройлера. Мясо уже сняли с реализации. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.
Фото: прокуратура Красноярского края.
Всего к медикам обратились 53 человека, заболевших с 19 по 21 ноября после обеда в школьной столовой: 49 учеников и четверо сотрудников учреждения.
Ранее в Россельхознадзоре сообщили о нарушениях в работе фирмы, поставлявшей еду в учреждение. При проверке выяснилось, что мясо, из которого готовили в школьной столовой, не имеет разрешительных ветеринарных документов.
Следователи допросили поставщика продуктов питания — индивидуального предпринимателя. По словам бизнесмена, в учреждения поставлялись только свежие продукты.
Региональный СК завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».