К смерти 17-летней девушки, загрызенной свиньями, может быть причастен ее сосед

Ранее в краевой прокуратуре сообщали, что 23 ноября старшеклассница пошла в хлев кормить скот, пока ее родители находились в Красноярске. Около полуночи приятель девушки обнаружил ее мертвой в загоне с домашними животными. На теле потерпевшей, а также в области головы имелись множественные следы укусов свиней. Как пояснили «Ъ-Сибирь» в региональном СКР, девушка скончалась от кровопотери.