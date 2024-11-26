К смерти 17-летней девушки, загрызенной свиньями, может быть причастен ее сосед

Правоохранители установили, что сосед семьи погибшей ударил жертву, после чего она упала и потеряла сознание. Фигурант дела доставлен в следственный отдел для проведения с ним следственных действий, сообщили в СУ СКР региона.
Ранее в краевой прокуратуре сообщали, что 23 ноября старшеклассница пошла в хлев кормить скот, пока ее родители находились в Красноярске. Около полуночи приятель девушки обнаружил ее мертвой в загоне с домашними животными. На теле потерпевшей, а также в области головы имелись множественные следы укусов свиней. Как пояснили «Ъ-Сибирь» в региональном СКР, девушка скончалась от кровопотери.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).