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К смерти 17-летней девушки, загрызенной свиньями, может быть причастен ее сосед

В Красноярском крае задержан подозреваемый в причастности к убийству 17-летней школьницы в деревне Ушканка.

Источник: РИА "Новости"

Правоохранители установили, что сосед семьи погибшей ударил жертву, после чего она упала и потеряла сознание. Фигурант дела доставлен в следственный отдел для проведения с ним следственных действий, сообщили в СУ СКР региона.

Ранее в краевой прокуратуре сообщали, что 23 ноября старшеклассница пошла в хлев кормить скот, пока ее родители находились в Красноярске. Около полуночи приятель девушки обнаружил ее мертвой в загоне с домашними животными. На теле потерпевшей, а также в области головы имелись множественные следы укусов свиней. Как пояснили «Ъ-Сибирь» в региональном СКР, девушка скончалась от кровопотери.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).