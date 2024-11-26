В Челябинске у ребенка в руке взорвалась петарда, на помощь пришел омоновец

В Ленинском районе Челябинска 11-летний школьник пострадал, играя с пиротехникой. Петарда взорвалась прямо в руке у мальчика.
В это время рядом оказался фельдшер ОМОН Росгвардии. Мужчина собирался встретить у школы на улице Туруханской собственного ребенка, но тут услышал взрыв. Из-за угла через пару мгновений выбежал плачущий мальчик.
Росгвардеец оказал ребенку первую помощь и вызвал скорую.
— Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей, его жизнь вне опасности, — рассказали в региональном управлении Росгвардии.