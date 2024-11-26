В Балтийске медсестра перевела мошенникам 1,4 млн рублей, взятых в кредит

В полицию Балтийска обратилась 22-летняя медсестра с заявлением о мошенничестве. Девушка сообщила, что перевела аферистам 1 441 105 рублей.
Потерпевшей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что произошел несанкционированный доступ к ее счетам. Для предотвращения хищения денежных средств необходимо оформить «встречный кредит».
Жительница Балтийска, следуя рекомендациям мошенников, перевела более 1,4 млн рублей на указанный неизвестным счет. После того, как звонивший перестал выходить на связь, потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.