В Балтийске медсестра перевела мошенникам 1,4 млн рублей, взятых в кредит

Жительница Балтийска, следуя рекомендациям мошенников, перевела более 1,4 млн рублей на указанный неизвестным счет. После того, как звонивший перестал выходить на связь, потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию.