Серийный мошенник из Братска торговал несуществующим топливом

В Братске полицейские поймали серийного мошенника, который продавал несуществующее топливо. Как сообщили в ГУ МВД и прокуратуре региона, 42-летний мужчина успел обмануть троих жителей северной столицы Иркутской области на сумму около 25 тысяч рублей.
— Подсудимый под предлогом продажи его родственницей излишек бензина и дизельного топлива по заниженной стоимости приезжал совместно с ранее незнакомыми мужчинами на автозаправку в Братске и Вихоревке. После того как потерпевшие передавали ему деньги, осужденный предлагал проехать якобы к нему в гараж за подходящей для топлива тарой, а затем скрывался, — поделились в прокуратуре Иркутской области.
Правоохранители поймали афериста. Мужчина во всем признался. Теперь по решению суда он отправится «за решетку» на 3,4 года строго режима. Также он должен выплатить ущерб трем потерпевшим.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пенсионерка из поселка Мама уговорила сына взять кредит и отдала деньги мошенникам.