Серийный мошенник из Братска торговал несуществующим топливом

— Подсудимый под предлогом продажи его родственницей излишек бензина и дизельного топлива по заниженной стоимости приезжал совместно с ранее незнакомыми мужчинами на автозаправку в Братске и Вихоревке. После того как потерпевшие передавали ему деньги, осужденный предлагал проехать якобы к нему в гараж за подходящей для топлива тарой, а затем скрывался, — поделились в прокуратуре Иркутской области.