«Это убийство»: в Красноярском крае девушку на корм свиньям скинул сосед

Новый поворот в деле о смерти 17-летней девушки в Красноярском крае, которую нашли в хлеву со свиньями. Задержан сосед семьи, его заподозрили в причинении смерти по неосторожности.
Напомним, о жутком случае в селе Ушанка Ужурского района стало известно 25 ноября. Растерзанное свиньями тело одиннадцатиклассницы обнаружил в хлеву ее друг. Школьница жила в семье фермеров, помогала родителям по хозяйству. Взрослые отправились в Красноярск продавать свою продукцию, оставив дочь за старшую. Обращаться с животными она умела прекрасно, поэтому никто и не думал, что может случиться трагедия. Да и сама девушка особо не переживала: назначила встречу с другом, собиралась встретиться с ним после того, как покормит скот. Парень и нашел тело несчастной.
Изначально следствие посчитало, что на девушку напали животные. Якобы бык ударил ее рогом, та потеряла сознание и упала к свиньям, которые добили жертву. В качестве причины смерти объявили кровопотерю в результате разрыва бедренной артерии.
Однако 26 ноября следователи объявили, что в деле появился подозреваемый. Им оказался 40-летний сосед семьи. Оказалось, что мужчина конфликтовал с отцом девушки. В тот день он собирался уничтожить весь скот своего врага. Проникнув в загон он намеревался, судя по всему, поджечь его. Но встретил девушку, которую увидеть никак не ожидал.
В итоге он напал на школьницу, несколько раз ударил ее по голове и оставил свиньям. Сам же сбежал. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Сейчас следователи допрашивают его.