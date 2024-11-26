«Это убийство»: в Красноярском крае девушку на корм свиньям скинул сосед

Напомним, о жутком случае в селе Ушанка Ужурского района стало известно 25 ноября. Растерзанное свиньями тело одиннадцатиклассницы обнаружил в хлеву ее друг. Школьница жила в семье фермеров, помогала родителям по хозяйству. Взрослые отправились в Красноярск продавать свою продукцию, оставив дочь за старшую. Обращаться с животными она умела прекрасно, поэтому никто и не думал, что может случиться трагедия. Да и сама девушка особо не переживала: назначила встречу с другом, собиралась встретиться с ним после того, как покормит скот. Парень и нашел тело несчастной.