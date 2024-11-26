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В Сочи с участка скалы достали погибшего мужчину

Мужчину обнаружили неподалеку от экскурсионного объекта «Орлиные скалы».

В Сочи с участка скалы достали погибшего мужчину. Об этом сообщили в телеграм-канале ЮРПСО МЧС России.

Тело пожилого жителя Сочи обнаружили 25 ноября в труднодоступном месте Агурского ущелья. Поисками мужчины занимался поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Сотрудники МЧС с помощью альпинистского снаряжения забрались на участок скалы и эвакуировали тело. Погибшего передали сотрудникам полиции.

Напомним, в Сочи спасатели достали из реки Бзугу 50-летнего мужчину, который не удержался и упал с парапета. Помощь бригады жителю Краснодарского края потребовалась днем 23 ноября. Выяснилось, что мужчина повредил голову.

Ранее мы писали, в горах Красной Поляны спасли туриста, которому стало плохо с сердцем. Ему стало плохо, когда он находился на склоне горы Ачишхо. Пострадавшего вывезли из горно-лесной местности и передали врачам скорой помощи.