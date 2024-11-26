«Мог взорваться за секунду»: на борту загоревшегося в Анталье самолета оказалась красноярка

Красноярка Гулнора Вейт оказалась пассажиркой загоревшегося в Анталье самолета. Об этом она рассказала в личном аккаунте в соцсетях.
Напомним, ранее в аэропорту Антальи загорелся «Суперджет» российской авиакомпании «Азимут», вылетевший из Сочи. Перевозчик объяснил, что самолет загорелся после грубой посадки из-за сдвига ветра. Пассажиров оперативно эвакуировали по надувным трапам. Обошлось без пострадавших.
По словам красноярки Гулноры Вейт, процесс эвакуации осложняли люди, которые стремились забрать свой багаж.
«Я кричала, чтобы люди не хватали багажи, потому что они зачем-то во время эвакуации начали хватать багажи. Я на весь самолет начала читать молитву очень громко. Люди подхватили. Мы читали молитву. Я понимала, что самолет может взорваться за секунду», — рассказала Гулнора Вейт в своей соцсети.
Как сообщали «Известия», пассажиры загоревшегося «Суперджета» решили подать коллективный иск против авиакомпании. Однако Гулнора рассказала, что не собирается присоединяться к нему. Позже перевозчик заявил, что выплатит пассажирам 100 тыс. рублей.