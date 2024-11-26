«Мог взорваться за секунду»: на борту загоревшегося в Анталье самолета оказалась красноярка

«Я кричала, чтобы люди не хватали багажи, потому что они зачем-то во время эвакуации начали хватать багажи. Я на весь самолет начала читать молитву очень громко. Люди подхватили. Мы читали молитву. Я понимала, что самолет может взорваться за секунду», — рассказала Гулнора Вейт в своей соцсети.