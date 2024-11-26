СК задержал подозреваемого в убийстве девушки, чье тело покусали свиньи

Ранее ведомство сообщало, что вечером 23 ноября в деревянной постройке на территории частного дома, расположенного в деревне Ушанка Ужурского района, обнаружено тело 17-летней девушки со следами укусов свиней. В прокуратуре Красноярского края отмечали, что девушка училась в 11-м классе. Её нашел друг ближе к полуночи. Прибывшие на место медики констатировали смерть школьницы. В понедельник региональный СК сообщал РИА Новости, что девушка умерла от кровопотери в результате повреждения бедренной артерии. Позже следствие установило, что ее ударили по голове.
«В рамках расследования следователями и криминалистами СК при взаимодействии с сотрудниками полиции установлено, что к гибели девушки может быть причастен житель деревни Ушканка Ужурского района, проживающий по соседству, причинивший девушке телесные повреждения, в результате чего она потеряла сознание», — говорится в сообщении.
Как уточнили журналистам в пресс-службе СК, мужчина, намереваясь уничтожить скот, проник в хозпостройку, где в этот момент находилась девушка. Мужчина ударил ее по голове и скрылся. Сейчас подозреваемый доставлен в следственный отдел. Уточняется, что мужчина является соседом погибшей.