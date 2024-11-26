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СК задержал подозреваемого в убийстве девушки, чье тело покусали свиньи

КРАСНОЯРСК, 26 ноя — РИА Новости. Следователи задержали подозреваемого в убийстве девушки в Красноярском крае, чье тело покусали свиньи, мужчина хотел уничтожить скот и пробрался на участок, где наткнулся на школьницу, которая кормила животных в это время, он ударил ее по голове и скрылся, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Источник: © РИА Новости

Ранее ведомство сообщало, что вечером 23 ноября в деревянной постройке на территории частного дома, расположенного в деревне Ушанка Ужурского района, обнаружено тело 17-летней девушки со следами укусов свиней. В прокуратуре Красноярского края отмечали, что девушка училась в 11-м классе. Её нашел друг ближе к полуночи. Прибывшие на место медики констатировали смерть школьницы. В понедельник региональный СК сообщал РИА Новости, что девушка умерла от кровопотери в результате повреждения бедренной артерии. Позже следствие установило, что ее ударили по голове.

«В рамках расследования следователями и криминалистами СК при взаимодействии с сотрудниками полиции установлено, что к гибели девушки может быть причастен житель деревни Ушканка Ужурского района, проживающий по соседству, причинивший девушке телесные повреждения, в результате чего она потеряла сознание», — говорится в сообщении.

Как уточнили журналистам в пресс-службе СК, мужчина, намереваясь уничтожить скот, проник в хозпостройку, где в этот момент находилась девушка. Мужчина ударил ее по голове и скрылся. Сейчас подозреваемый доставлен в следственный отдел. Уточняется, что мужчина является соседом погибшей.

несчастный случай
СК