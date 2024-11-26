«Первый информационный» расскажет про $4 млн в конвертах и другие махинации основателя белорусского медцентра «Новое зрение», приговоренного к 12 годам

Белорусский телеканал «Первый информационный» раскроет махинации основателя белорусского медцентра «Новое зрение», приговоренного к 12 годам.
Ранее мы писали, что основатель белорусского медцентра «Новое зрение» Олег Ковригин получил 12 лет тюрьмы.
Приговор по делу клиники «Новое зрение» был накануне озвучен в Минском городском суде. Известно, что фактический руководитель предприятия Олег Ковригин сейчас скрывается от правосудия. Наказание ему назначили заочно. Приговор — 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом 400 тысяч белорусских рублей, также он лишен права занимать руководящие должности в течение 5 лет.
Еще в доход государства с Ковригина взыскали более 3 миллионов белрублей в счет возмещения ущерба, который был причинен из-за неуплаты налогов.
Но еще свыше 4 млн долларов за 10 лет было выплачено в конвертах сотрудникам медцентра «Новое зрение». Как отмечают на телеканале, это лишь одно из преступлений, совершенных Ковригиным.
Другие подробности махинаций приговоренного к 12 годам основателя «Нового зрения» раскроют в фильме Первого информационного «Мутные схемы “Нового зрения” в эфире 27 ноября.
А еще минчанин убил любовника бывшей жены и проведет в тюрьме 13 лет.
Ранее мы писали также, что СК расследует гибель двух детей и двух взрослых в жестком ДТП под Лидой: «Водитель наехал на дорожное ограждение».