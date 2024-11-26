«Первый информационный» расскажет про $4 млн в конвертах и другие махинации основателя белорусского медцентра «Новое зрение», приговоренного к 12 годам

Приговор по делу клиники «Новое зрение» был накануне озвучен в Минском городском суде. Известно, что фактический руководитель предприятия Олег Ковригин сейчас скрывается от правосудия. Наказание ему назначили заочно. Приговор — 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом 400 тысяч белорусских рублей, также он лишен права занимать руководящие должности в течение 5 лет.