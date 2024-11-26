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В отношении Лазаревой утвердили обвинение за пропаганду терроризма

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Обвинительное заключение утверждено по уголовному делу о пропаганде терроризма в отношении иноагента Татьяны Лазаревой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Источник: ГУ МВД

«Уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. В отношении Лазаревой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она находится в международном розыске», — отметили также в пресс-службе.

В прокуратуре напомнили, что Лазарева обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета).

В августе 2023 года Лазарева в ходе записи интервью на канале одного из видеохостингов публично заявила о допустимости осуществления террористических атак на города РФ с использованием беспилотных летательных аппаратов, совершив тем самым публичное оправдание терроризма.

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