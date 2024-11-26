Плакали и мешали спать: Что рассказала мать, которую подозревают в гибели полугодовалого сына-близнеца под Ростовом

В Ростовской области выясняют детали убийства полугодовалого младенца и избиения его братика-близнеца. 35-летняя местная жительница принесла в пивной магазин детскую двойную переноску. В ней лежали ее шестимесячные сыновья. От женщины сильно разило спиртным.
На скорой помощи младенца отвезли в больницу Светлана МАКОВЕЕВА.
МОЛЧА ПРОТЯНУЛА ЛЮЛЬКУ.
Как говорят свидетели, один из малышей не дышал и был сильно покалечен. Второй — очень ослаб, а его тело — покрыто синяками. Пока работники торговой точки вызывали скорую и полицию, в магазин забежал взволнованный мужчина.
— Где? Куда ты дела детей? Что ты с ними сделала? — срывался на крик он, как позже окажется, у сожительницы.
Тогда, со слов продавцов, мать молча протянула ему люльку с малышами, развернулась и ушла. А отец, заглянув в переноску, вдруг громко закричал. Один из его сыновей был мертв.
— Он взял мальчика на руки, прижал к себе и плакал.
Едва живого кроху в крайне тяжелом состоянии отвезли в детскую больницу. Ребенок сутки провел в реанимации, после чего его госпитализировали в Ростов.
ВСЕ ВРЕМЯ ПЛАКАЛИ И МЕШАЛИ УСНУТЬ.
Спустя время, мать задержали оперативники. На допросе она рассказала, как все было.
По одной из версий, в тот день она с 56-летним гражданским мужем выпивали. А после, поругавшись, женщина выгнала супруга из дома. С ее слов, мальчики-близнецы вели себя очень беспокойно, все время плакали и мешали уснуть. Тогда, по версии следствия, она подняла на них руку.
На допросе мать сказала, что побоями пыталась успокоить плачущих детей Юлия ПЫХАЛОВА.
Вероятно, утром женщина поняла, что натворила. Уложив младенцев в переноску, стала бродить по району, заглядывая в магазины и требуя вызвать ей такси. Но на нее обратили внимание только в пивной лавке после просьбы зарядить телефон, чтобы отвезти детей в больницу.
ОДНАЖДЫ УЖЕ ЗАБЫЛА БЛИЗНЕЦОВ.
Об дончанке известно, что она дважды привлекалась к административной ответственности за мелкое хулиганство и столько же раз — за неисполнение родительских обязанностей. Как-то даже забыла близнецов у подруги.
У нее, к слову, есть еще и семилетний сын. Но тот живет с родным отцом и с матерью почти не общается. Мужчина настоял на этом после того, как понял, что у экс-жены большие проблемы с алкоголем.
А через время после разрыва женщина сошлась с другим и вновь стала мамой. Отец же близнецов был когда-то судим за убийство. При этом, со слов соседей, малышей он очень любил.
Врачи продолжают бороться за жизнь ребенка Юлия ПЫХАЛОВА.
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО.
В Следственном Управлении СК по Ростовской области сказали, что возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».
— Женщина задержана. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что организована проверка, в том числе полноты выполнения родителями своих обязанностей, а также реализации полномочий органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
— Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой на контроль, — прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства.