Плакали и мешали спать: Что рассказала мать, которую подозревают в гибели полугодовалого сына-близнеца под Ростовом

По одной из версий, в тот день она с 56-летним гражданским мужем выпивали. А после, поругавшись, женщина выгнала супруга из дома. С ее слов, мальчики-близнецы вели себя очень беспокойно, все время плакали и мешали уснуть. Тогда, по версии следствия, она подняла на них руку.