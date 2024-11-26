Фейковый аккаунт главы района Воронежской области создали мошенники

Мошенники создали фейковый аккаунт в телеграм-канале исполняющего обязанности главы администрации Россошанского района Романа Береснева. Об этом предупредили жителей Воронежской области в местной администрации.
Аферисты от имени чиновника проводят странную рассылку. Получивших такие подозрительные сообщения просят на них не реагировать, проверять информацию.
Напомним, Роман Береснев ранее возглавлял Рамонский район. В октябре он ушел в отставку. А после этого сообщил, что будет исполнять обязанности главы Россошанского района.