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Фейковый аккаунт главы района Воронежской области создали мошенники

Аферисты пишут от имени и.о. главы администрации Россошанского района.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники создали фейковый аккаунт в телеграм-канале исполняющего обязанности главы администрации Россошанского района Романа Береснева. Об этом предупредили жителей Воронежской области в местной администрации.

Аферисты от имени чиновника проводят странную рассылку. Получивших такие подозрительные сообщения просят на них не реагировать, проверять информацию.

Напомним, Роман Береснев ранее возглавлял Рамонский район. В октябре он ушел в отставку. А после этого сообщил, что будет исполнять обязанности главы Россошанского района.