Муж опекунши, обвиняемой в убийстве малыша Далера, отказался давать показания

Александр Наумов, осужденный на 5 лет колонии общего режима за истязания мальчика Далера, отказался давать показания по делу своей жену Вероники. Женщину обвиняют в убийстве опекаемого. По версии следствия, в декабре 2022 года Наумова избила мальчика обувной ложкой. После чего связала скотчем и утопила в ванне.
На протяжении семи месяцев она прятала тело в гараже.
— Наумова скоро должен уйти на СВО. Поэтому его допросили по видеосвязи в срочном порядке. Он воспользовался 51 статьей Конституции России, и не стал свидетельствовать против близкого родственника. Поэтому в суде огласили его показания в ходе предварительного следствия, — рассказала «КП-Екатеринбург» адвокат Елена Хорова, представляющая интересы подсудимой.
Напомним, что Александр Наумов сейчас находится в колонии для бывших силовиков «Красная утка» в Нижнем Тагиле.