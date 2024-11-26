Муж опекунши, обвиняемой в убийстве малыша Далера, отказался давать показания

Александр Наумов, осужденный на 5 лет колонии общего режима за истязания мальчика Далера, отказался давать показания по делу своей жену Вероники. Женщину обвиняют в убийстве опекаемого. По версии следствия, в декабре 2022 года Наумова избила мальчика обувной ложкой. После чего связала скотчем и утопила в ванне.