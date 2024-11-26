Появились подробности о приговоре погубившим 15 человек в Новосибирске лжегазовщикам

Евгений Кавун и Ирина Урбах, которые представились газовщиками и 6 февраля 2023 года заменили гибкую подводку в доме в Новосибирске, где затем произошел взрыв бытового газа, приговорены Заельцовским районным судом города Новосибирска к 10 годам и трем месяцам и 10 годам лишения свободы соответственно. Об этом сообщает информационный портал «Новая Сибирь».
После изучения аргументов следствия суд установил, что Урбах предъявила жительнице дома поддельное удостоверение сотрудника газовой службы. Кавун представился слесарем и заменил гибкий шланг подводки оборудования подачи газа, но герметичность соединений не проверил.
9 февраля 2023 года, спустя три дня после прихода лжегазовщиков, в доме произошла утечка газа, после чего прогремел взрыв. В результате обрушились несущие стены, погибли 15 человек, пострадали 11 человек, а общая стоимость уничтоженного и поврежденного имущества оценивается в сумму более чем 360 млн рублей. Потерпевшими по данному уголовному делу проходят 135 человек.
Кавуна и Урбах признали виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ и ст. 168 УК РФ. Первая статья предполагает ответственность за гибель двух и более лиц в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а по второй статье подсудимых признали виновными в уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере.
Впрочем, поскольку приговор вынес районный суд, у подсудимых остается возможность обжаловать его в судах вышестоящих инстанций. В законную силу решение суда еще не вступило.