Появились подробности о приговоре погубившим 15 человек в Новосибирске лжегазовщикам

9 февраля 2023 года, спустя три дня после прихода лжегазовщиков, в доме произошла утечка газа, после чего прогремел взрыв. В результате обрушились несущие стены, погибли 15 человек, пострадали 11 человек, а общая стоимость уничтоженного и поврежденного имущества оценивается в сумму более чем 360 млн рублей. Потерпевшими по данному уголовному делу проходят 135 человек.