Курсанты кадетского училища Уфы устроили массовую драку

В Уфе на больничной койке оказались курсанты кадетского корпуса. Юноши были госпитализированы в РДКБ и 17-ую больницу после массовой драки.
Как передает «Башинформ», в потасовке на улице Летчиков участвовало более 100 человек, в результате, 10 курсантов получили травмы. Пятеро пострадавших были доставлены в Детскую клиническую больницу, остальные — в больницу № 17.
Что стало причиной потасовки — неизвестно. Сейчас в конфликте разбираются сотрудники полиции.
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