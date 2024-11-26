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Курсанты кадетского училища Уфы устроили массовую драку

В Уфе кадеты устроили массовую драку.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на больничной койке оказались курсанты кадетского корпуса. Юноши были госпитализированы в РДКБ и 17-ую больницу после массовой драки.

Как передает «Башинформ», в потасовке на улице Летчиков участвовало более 100 человек, в результате, 10 курсантов получили травмы. Пятеро пострадавших были доставлены в Детскую клиническую больницу, остальные — в больницу № 17.

Что стало причиной потасовки — неизвестно. Сейчас в конфликте разбираются сотрудники полиции.

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