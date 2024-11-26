В Петербурге задержали начальника полиции Центрального района города

«В отношении начальника УМВД России по Центральному району города Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, два эпизода). 26 ноября фигурант был задержан и доставлен в главное следственное управление для дальнейшего проведения следственных действий с его участием. По месту его проживания произведен обыск», — говорится в сообщении.
По данным следствия, не позднее 8 июля 2024 года подозреваемый, находясь в своем служебном кабинете, дал указание подчиненному сотруднику оплатить установку шумоизоляции на автомобиль последнего. Также не позднее 24 июня фигурант дал незаконное указание тому же сотруднику оплатить прогулку на судне по Неве. Подчиненный вынужден был согласиться на исполнение данных указаний из-за служебной зависимости от руководителя.
В конце октября сообщалось о заключении под стражу начальника отдела ГАИ УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга Андрея Тимошенко по обвинению в передаче взятки сотруднику ФСБ в размере 400 тыс. рублей за повторное согласование знакомой на должность в районной полиции.