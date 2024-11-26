В Петербурге задержали начальника полиции Центрального района города

По данным следствия, не позднее 8 июля 2024 года подозреваемый, находясь в своем служебном кабинете, дал указание подчиненному сотруднику оплатить установку шумоизоляции на автомобиль последнего. Также не позднее 24 июня фигурант дал незаконное указание тому же сотруднику оплатить прогулку на судне по Неве. Подчиненный вынужден был согласиться на исполнение данных указаний из-за служебной зависимости от руководителя.