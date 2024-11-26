В Таганроге жителей предупредили об атаке БПЛА

Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
«Внимание! Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — написала она в своем Telegram-канале.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Таганрога в Ростовской области предупредили жителей об атаке беспилотников.
Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
«Внимание! Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — написала она в своем Telegram-канале.