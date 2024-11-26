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Крушение самолета в Вильнюсе: основные версии и участие США в расследовании

Вашингтон пока рассматривает несчастный случай как основную причину падения грузового воздушного судна в литовской столице, сообщили в Белом доме.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Источник: shutterstock.com

К расследованию падения грузового самолета в столице Литвы 25 ноября 2024 года подключились американские спецслужбы. Это следует из выступления координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Напомним, что в результате крушения воздушного судна немецкой почтовой компании DHL, упавшего на жилой дом в Вильнюсе, погиб пилот самолета с испанским гражданством. Еще один пилот и два сотрудника организации не пострадали, как и жильцы поврежденного здания.

Администрация США называет основной версией падения самолета несчастный случай. Но глава Государственного департамента безопасности Литвы Дарюс Яунишкис не исключил и диверсию в качестве возможной причины авиакатастрофы. Министр обороны республики Лауринас Касчюнас считает, что пока оснований рассматривать версию теракта как приоритетную нет.

Кирби, в свою очередь, подчеркнул нежелание США «забегать вперед», обвиняя Россию в якобы имеющей место причастности к трагическому происшествию. Но эти слова американского чиновника можно рассматривать и как определенный намек.

В беседе с Postimees литовский эксперт Арияндас Шлюпас подчеркнул, что причиной произошедшего могла быть и банальная человеческая ошибка. Более точные версии, по словам бывшего замминистра транспорта и связи страны, можно рассматривать не ранее чем через месяц после произошедшего, когда расследование хоть что-то прояснит.