Крушение самолета в Вильнюсе: основные версии и участие США в расследовании

В беседе с Postimees литовский эксперт Арияндас Шлюпас подчеркнул, что причиной произошедшего могла быть и банальная человеческая ошибка. Более точные версии, по словам бывшего замминистра транспорта и связи страны, можно рассматривать не ранее чем через месяц после произошедшего, когда расследование хоть что-то прояснит.