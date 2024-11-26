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Кофейный автомат загорелся в торговом центре в Иркутске

Пожарная сигнализация сработала на третьем этаже.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В одном из торговых центров в Иркутске сработала пожарная сигнализация. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области, пожар начался на третьем этаже.

— Персоналом проводилась эвакуация посетителей, к месту были направлены силы гарнизона по повышенному номеру, — поделились в ведомстве.

Когда пожарные приехали к торговому комплексу, то выяснили, что загорелся кофейный автомат. Огонь потушили работники центра. Сейчас угрозы для посетителей нет, а на месте пожара работают дознаватели.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что серийный мошенник из Братска был пойман полицейскими на продаже несуществующего топлива. Такой схемой он успел обмануть троих сибиряков.

МЧС