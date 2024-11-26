Попался на прогулках по Неве: Полковника полиции Петербурга Дениса Данилевича задержали за злоупотребление должностными полномочиями

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали начальника УМВД России Центрального района. Судя по должности и информации о кадровых сотрудниках в районном управлении, речь идет о Денисе Данилевиче. В отношении полковника полиции возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Как выяснили силовики, на его счету как минимум два таких эпизода. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу и Ленобласти.
В начале июля, как полагает следствие, Данилевич дал указание подчиненному оплатить установку шумоизоляции на свой автомобиль. А в конце того же месяца фигурант снова обратился к этому же сотруднику, только уже с указанием оплатить прогулку на судне по Неве. Из своего ли кармана правоохранителю пришлось делать это, не уточняется.
— Подчиненный вынужден был согласиться на исполнение данных указаний в связи с имеющейся у него служебной зависимостью от руководителя, — добавили в пресс-службе.
По месту проживания полковника полиции 26 ноября провели обыски, а самого фигуранта доставили в Главное следственное управление для дальнейшего проведения следственных действий с его участием. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения, а также избрании меры пресечения.