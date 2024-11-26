Попался на прогулках по Неве: Полковника полиции Петербурга Дениса Данилевича задержали за злоупотребление должностными полномочиями

В начале июля, как полагает следствие, Данилевич дал указание подчиненному оплатить установку шумоизоляции на свой автомобиль. А в конце того же месяца фигурант снова обратился к этому же сотруднику, только уже с указанием оплатить прогулку на судне по Неве. Из своего ли кармана правоохранителю пришлось делать это, не уточняется.