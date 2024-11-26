Стая бездомных собак взволновала жителей Уфы

В районе Курочкиной горы в Уфе заметили свору бездомных собак. Беспризорные животные облюбовали улицы Интернациональную, Винницкой и Адмирала Ушакова. По словам местных жителей, псы ведут себя очень агрессивно и бросаются на людей.
Особое беспокойство вызывает у уфимцев тот факт, что рядом находится школа. Дети постоянно проходят мимо животных, а их родители боятся за их здоровье.
Как передает UfacityNews.ru, информацию о стае собак направили в отлов безнадзорных животных. Специалисты выедут на место для обследования территории.
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