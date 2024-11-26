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Минобразования Башкирии разбирается в массовой драке кадетов в Уфе

На больничной койке оказались 10 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на плацу кадетского училища подрались курсанты. В массовой потасовке, по предварительным данным, участвовало около 100 студентов. В драке пострадали 10 человек, которых доставили в РДКБ и больницу № 10.

Инцидентом заинтересовалось министерство образования республики. В ведомстве сообщили, что по факту случившегося начата проверка.

«По итогам проверки к виновным будут применены меры дисциплинарного характера», — заявили в министерстве.

Также случаем заинтересовались в МВД. Ведомство проводит свою проверку.

Прокуратура