Минобразования Башкирии разбирается в массовой драке кадетов в Уфе

В Уфе на плацу кадетского училища подрались курсанты. В массовой потасовке, по предварительным данным, участвовало около 100 студентов. В драке пострадали 10 человек, которых доставили в РДКБ и больницу № 10.
Инцидентом заинтересовалось министерство образования республики. В ведомстве сообщили, что по факту случившегося начата проверка.
«По итогам проверки к виновным будут применены меры дисциплинарного характера», — заявили в министерстве.
Также случаем заинтересовались в МВД. Ведомство проводит свою проверку.