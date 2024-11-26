В Уфе по факту массовой потасовки кадетов возбудили уголовные дела

Как сообщили в пресс-службах СУ СКР по РБ и прокуратуры РБ, предварительно установлено, что вечером 25 ноября на территории уфимской общеобразовательной школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза М. Г. Гареева между учащимися 10 и 11 классов произошла драка, в результате которой нескольким несовершеннолетним потребовалась медпомощь. Потасовку пресекли работники учреждения.