В Уфе по факту массовой потасовки кадетов возбудили уголовные дела

Как сообщили в пресс-службах СУ СКР по РБ и прокуратуры РБ, предварительно установлено, что вечером 25 ноября на территории уфимской общеобразовательной школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза М. Г. Гареева между учащимися 10 и 11 классов произошла драка, в результате которой нескольким несовершеннолетним потребовалась медпомощь. Потасовку пресекли работники учреждения.
«По уголовным делам организованы следственные действия и назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причин произошедшего и оценки степени тяжести причиненного вреда здоровью. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям участников конфликта, а также должностных лиц образовательного учреждения на предмет полноты принятия мер к обеспечению безопасности учащихся на территории школы и организации профилактической работы».
Для установления обстоятельств и причин случившегося на место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Уфы Эльдар Еникеев.
«В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних в части безопасного пребывания детей в образовательной организации, даст правовую оценку действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики, школы, а также участников потасовки. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».
Как стало известно «Башинформу» от собственного источника, предварительно, конфликт произошел из-за того, что учащиеся 11 класса задирали 10-классников. Последней каплей стало нецензурное оскорбление на асфальте, адресованное ребятам постарше.
Информагентство ранее сообщало о том, что, по неподтвержденным официально данным, в драке участвовало порядка ста человек, не обошлось без пострадавших.
«В Республиканскую детскую клиническую больницу и 17-ю больницу госпитализировано по пять пациентов».
В конфликте также разбираются сотрудники полиции.
«По сообщению на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время по данному факту проводится проверка».
Министерству образования и науки Башкирии известно о случившемся инциденте в кадетском корпусе, принимаются все необходимые меры. Как сообщили в пресс-службе ведомства, проводится проверка.
«В связи со сложившейся ситуацией в управлении образования администрации Уфы была оперативно создана рабочая группа, в нее вошли представители министерства. Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. По итогам проверки к виновным будут применены меры дисциплинарного характера».
В управлении образования администрации Уфы также прокомментировали инцидент с массовой потасовкой.
«25 ноября во время построения, на плацу, произошел конфликт между кадетами. Учащихся быстро разняли. На данный момент создана межведомственная комиссия органами системы профилактики по выяснению обстоятельств данного факта. Образовательная организация работает в штатном режиме. 26 ноября состоялось общеротное собрание для проведения беседы и повторного инструктажа. Запланированы родительские собрания».