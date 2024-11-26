Десятки людей спасались от кипятка на капотах автомобилей в Петербурге

Напомним, что инцидент произошёл на Маршала Захарова. Очевидцы рассказали, что трубы после прорыва теплосети внезапно остыли, и вода перестала поступать в квартиры. Вода хлынула на проезжую часть и затопила машины. Некоторые люди пытались спастись, забравшись на капоты автомобилей.
Было зарегистрировано не менее 13 обращений в службу спасения. Люди сообщали, что выбирались из машин и пытались найти укрытие на капотах. Ранее spb.aif.ru писал, что в состоянии средней тяжести в больницу увезли троих с ожогами.
К 4:30 утра площадь разлива составила 2000 квадратных метров. Сотни автомобилей оказались в зоне затопления, но, по предварительным данным, они не пострадали. В результате аварии на теплосети без отопления остались жители 29 домов.
К слову, прорыв в этом же районе уже происходил осенью 2013 года.