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Десятки людей спасались от кипятка на капотах автомобилей в Петербурге

В Петербурге из-за прорыва трубы минувшей ночью людям пришлось забраться на капоты автомобилей, чтобы не ошпариться. Но в итоге всё равно пострадали трое человек.

Источник: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Напомним, что инцидент произошёл на Маршала Захарова. Очевидцы рассказали, что трубы после прорыва теплосети внезапно остыли, и вода перестала поступать в квартиры. Вода хлынула на проезжую часть и затопила машины. Некоторые люди пытались спастись, забравшись на капоты автомобилей.

Было зарегистрировано не менее 13 обращений в службу спасения. Люди сообщали, что выбирались из машин и пытались найти укрытие на капотах. Ранее spb.aif.ru писал, что в состоянии средней тяжести в больницу увезли троих с ожогами.

К 4:30 утра площадь разлива составила 2000 квадратных метров. Сотни автомобилей оказались в зоне затопления, но, по предварительным данным, они не пострадали. В результате аварии на теплосети без отопления остались жители 29 домов.

К слову, прорыв в этом же районе уже происходил осенью 2013 года.