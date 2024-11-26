В Курске заочно арестовали французскую журналистку

Ранее в ЦОС ФСБ РФ заявили, что заведены уголовные дела на журналистов швейцарского холдинга СНMedia Курта Пельды и французского канала France 24 Кэтрин Норрис Трент, незаконно пересекших границу РФ в Курской области.
«Катрин Норрис Трент, гражданке Французской Республики, обвиняемой в незаконном пересечении государственной границы РФ, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.
По версии следствия, женщина «с иными неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, незаконно пересекла государственную границу России и на транспортном средстве вооруженных формирований Украины с целью съемки репортажа проследовала на территорию Суджанского района Курской области».
Уточняется, что Катрин Норрис Трент, объявленной в федеральный, межгосударственный и международный розыск, заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ).
Мера пресечения в виде заключения под стражу действует с момента задержания Катрин Норрис Трент на территории РФ или со дня экстрадиции, подчеркивается в сообщении.
Судебный акт может быть обжалован.