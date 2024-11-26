Уфимские врачи перечислили симптомы половых инфекций

Стало известно, как жителям Башкирии определить наличие у себя половой инфекции. По словам врачей городской больницы № 5 Уфы, на проблемы со здоровьем могут указывать уд и жжение в области половых органов или необычные выделения.
Насторожиться стоит и при увеличении лимфоузлов, боли в животе, затруднении, учащении и болезненности при мочеиспускании. Врачи посоветовали сразу же обращаться за помощью, когда в области половых органов появились трещины, эрозия, язвочки или сыпь.
«Если ИППП не лечить или лечить неправильно, они переходят в хроническую, скрытую форму», — предупредили медики.
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