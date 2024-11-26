В Уфе около 100 кадетов устроили массовую драку. Следственный комитет завел два уголовных дела

— В настоящее время по уголовным делам организованы следственные действия и назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причин произошедшего и оценки степени тяжести причиненного вреда здоровью. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям участников конфликта, а также должностных лиц образовательного учреждения на предмет полноты принятия мер к обеспечению безопасности учащихся на территории школы и организации профилактической работы, — передали в СК РБ.