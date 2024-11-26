В Уфе около 100 кадетов устроили массовую драку. Следственный комитет завел два уголовных дела

Следственный комитет Башкирии завел уголовные дела о хулиганстве и халатности из-за массовой драки кадетов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел вечером 25 ноября во дворе Уфимская школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза М. Г. Гареева. В драке приняли участие порядка 100 человек, десятерым из них понадобилась госпитализация: одна половина находится в Республиканской детской клинической больнице, вторая — в больнице № 17. Известно, что потасовка случилась между учениками 10 и 11 классов. Ее пресекли работники учреждения.
— В настоящее время по уголовным делам организованы следственные действия и назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причин произошедшего и оценки степени тяжести причиненного вреда здоровью. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям участников конфликта, а также должностных лиц образовательного учреждения на предмет полноты принятия мер к обеспечению безопасности учащихся на территории школы и организации профилактической работы, — передали в СК РБ.
Проверку по факту массовой драки проводит прокуратура Башкирии. Она также взяла на контроль расследование уголовное дела. Ранее о проверке также объявили Минобразования Башкирии, а также полиция, куда обратились родители пострадавших подростков.