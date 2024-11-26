«Волк хватал за ноги и руки». Волк атаковал сторожа фермерского хозяйства среди ночи под Хойниками

Правоохранителям 62-летняя женщина рассказала, что ее муж работает сторожем в фермерском хозяйстве. Мужчина услышал ночью громкий лай собак и вышел на обход охраняемой территории. И почти сразу на него напал и атаковал волк, хищник хватал сельчанина за ноги и руки. Мужчина смог укрыться в подсобном помещении, но не мог оттуда выйти.