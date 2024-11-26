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«Волк хватал за ноги и руки». Волк атаковал сторожа фермерского хозяйства среди ночи под Хойниками

Милиционеры отбили сторожа от волка, напавшего на него рано утром под Хойниками.

Источник: Комсомольская правда

В Хойникском районе волк напал на сторожа, мужчину спасли вызванные милиционеры. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Дикий волк напал на человека под Хойниками рано утром 26 ноября. Так, примерно в 05.00 утра в Хойникский РОВД позвонила сельчанка, которая попросила о помощи, так как на ее мужа напал волк.

Правоохранителям 62-летняя женщина рассказала, что ее муж работает сторожем в фермерском хозяйстве. Мужчина услышал ночью громкий лай собак и вышел на обход охраняемой территории. И почти сразу на него напал и атаковал волк, хищник хватал сельчанина за ноги и руки. Мужчина смог укрыться в подсобном помещении, но не мог оттуда выйти.

На место происшествия сразу же выехал участковый милиционер с милиционером-водителем оперативно-дежурной службы. На месте правоохранители застрелили волка.

Пострадавшему 55-летнему сторожу понадобилась помощь врачей, его передали бригаде медиков. Милиционеры от волка не пострадали.

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