Самолёт из Пекина не смог сесть во Владивостоке из-за ветра и вернулся в Китай

Самолет из Пекина не смог приземлиться в аэропорту Владивостока из-за сильного ветра и был вынужден вернуться обратно в Китай. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на сайт Flightradar.
Boeing 737 вылетел из пункта назначения вовремя, долетел до Владивостока и из-за сильного ветра был вынужден кружить над столицей Приморья. В итоге экипаж принял решение не рисковать и вернуться в Китай. Пассажиров рейса доставили в пекинский аэропорт «Шоуду».
По данным табло международного аэропорта «Владивосток», борт из Китая предпринял новую попытку добраться до столицы Приморья — на этот раз успешную. Самолет благополучно сел на российской земле в 20.14 по времени Приморья.
Счастье от успешного приземления омрачилось для тех пассажиров, для кого аэропорт Владивостока был пересадочным пунктом — они опоздали на свои стыковочные рейсы. Билеты в другие страны или города России у них сгорели.
Обратный рейс в Пекин также задержан — пока до неопределенного времени.