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В массовом ДТП в Волгоградской области скончался водитель кроссовера

На трассе в Иловлинском районе столкнулись сразу четыре автомобиля.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Один из водителей скончался на месте аварии.

Во вторник, 26 ноября, около 12.30 на трассе Р-22 «Каспий» столкнулись машины «Газель», «Лада Приора», «Форд Транзит» и «Ниссан Икс Трейл». Водитель последнего скончался до приезда бригады скорой помощи.

Мужчину, который находился за рулем «Газели», доставили в медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.

Движение по участку трассы федерального значения осуществляется в штатном режиме.