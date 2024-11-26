В массовом ДТП в Волгоградской области скончался водитель кроссовера

Один из водителей скончался на месте аварии.
Во вторник, 26 ноября, около 12.30 на трассе Р-22 «Каспий» столкнулись машины «Газель», «Лада Приора», «Форд Транзит» и «Ниссан Икс Трейл». Водитель последнего скончался до приезда бригады скорой помощи.
Мужчину, который находился за рулем «Газели», доставили в медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.
Движение по участку трассы федерального значения осуществляется в штатном режиме.