В Новосибирске пассажирский поезд насмерть сбил 43-летнего мужчину

Утром 26 ноября пассажирский поезд сбил в Новосибирске 43-летнего мужчину. Машинист увидел его издалека и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.
— В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Новосибирск поступило сообщение, что вблизи остановочного пункта Плехановская пассажирским поездом травмирован человек, — сообщила Транспортная полиция Сибири.
На место незамедлительно прибыли сотрудники ведомства. Они установили, что житель Новосибирска переходил рельсы вне пешеходного перехода и не отреагировал на появление состава, вышедшего с кривого участка пути. В результате столкновения он получил травмы, несовместимые с жизнью.
К сожалению, подобные происшествия происходят в области регулярно. Так, вечером 6 ноября грузовой поезд сбил под Новосибирском 13-летнего школьника, который шел в наушниках.