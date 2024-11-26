В Новосибирске пассажирский поезд насмерть сбил 43-летнего мужчину

На место незамедлительно прибыли сотрудники ведомства. Они установили, что житель Новосибирска переходил рельсы вне пешеходного перехода и не отреагировал на появление состава, вышедшего с кривого участка пути. В результате столкновения он получил травмы, несовместимые с жизнью.