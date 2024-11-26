Мэр Омска Шелест поставил на личный контроль ситуацию в школе № 106

Во вторник, 26 ноября 2024 года, мэр Сергей Шелест в личном телеграм-канале объявил, что ситуация с затоплением школы № 106, что на улице Заозерной, взята им на личный контроль, а также раскрыл планы по возобновлению учебного процесса.