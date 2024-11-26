Мэр Омска Шелест поставил на личный контроль ситуацию в школе № 106

Напомним, струя воды из места порыва под большим напором обрушилась на крышу здания несколькими часами ранее, в результате чего влага затопила часть помещений.
«Школьники смогут вернуться к занятиям в очном формате на следующей неделе. Поскольку напор воды был значительным, часть ее через старую кровлю протекла внутрь здания, требуется просушка проводки, восстановление электроснабжения», — пояснил градоначальник.
Он обратил внимание, что специалисты «Тепловой компании» сработали оперативно в части определения места порыва, сказавшегося на подаче отопления у части абонентов Советского округа, и активно работают над заменой крупного участка трубопровода в районе улицы Заозерной.
Сергей Шелест подчеркнул, что на уровне городской администрации готовится пакет документов для привлечения ресурсов по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», что позволит значительно улучшить ситуацию состоянием коммунальных сетей для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Вкупе с поддержкой на уровне федерации немаловажное значение для позитивных изменений непростой ситуации имеют решения главы региона Виталия Хоценко, добавил мэр.