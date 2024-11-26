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Житель Пермского края признался в убийстве своего соседа

Следствие просит суд заключить его под стражу.

Источник: СК

Житель Пермского края дал признательные показания в убийстве своего соседа, сообщает СУ СКР региона.

Как сообщило управление днём 26 ноября, преступление случилось в Верещагинском округе в ночь на 25 ноября. По данным следствия, житель деревни Егоршата выпивал у себя дома со знакомым и в один момент решился убить его. Хозяин жилища взял нож и ударил соседа не менее двух раз. Удары пришлись мужчине в область сердца и ног. От ранений пострадавший скончался на месте инцидента.

После убийства следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Сотрудники ведомства провели допросы, а также осмотрели место трагедии и изъяли следы преступления. Позже подозреваемый был задержан и признался в преступлении. Сейчас СУ СКР Пермского края направило в суд ходатайство для заключения мужчины под стражу.

«По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершённого преступления», — добавили в краевом СУ СКР.

На данный момент расследование продолжается.