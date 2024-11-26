Студентов уфимского автотранспортного колледжа экстренно эвакуировали из здания

В Уфе вновь эвакуировали учебное заведение. На этот раз из здания автотранспортного колледжа вывели всех студентов и персонал.
Оказалось, что эвакуация колледжа была запланированной и учебной. Пострадавших нет.
Напомним, сегодня, 26 ноября, утром в лицее № 5 искали взрывчатое вещество. Школа получила сообщение о возможном минировании, после чего всех детей вывели на улицу. Прибывшие на место полицейские опасных предметов не обнаружили.
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