Экс-главу Bank of China приговорили к смертной казни

За последние месяцы в Китае под следствие попал целый ряд высокопоставленных сотрудников банков. В частности, в октябре бывшего зампредседателя Народного банка Китая Фань Ифэя приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания. В конце октября бывшего вице-президента China Development Bank Ван Юншэна приговорили к 12 годам лишения свободы за получение взяток. В начале ноября еще одного бывшего вице-президента этого банка Чжоу Цинюя приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. В ноябре начались слушания по делу о коррупции бывшего заместителя председателя Промышленного и коммерческого банка Китая (ICBC) Чжана Хунли. Также в ноябре был исключен из рядов КПК и попал под следствие бывший вице-председатель Сельскохозяйственного банка Китая, третьего по величине банка страны, Лоу Вэньлун.