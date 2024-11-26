Экс-главу Bank of China приговорили к смертной казни

«Народный суд средней ступени города Цзинань (провинция Шаньдун — ред.) публично приговорил… бывшего секретаря партийного комитета и председателя правления Банка Китая Лю Ляньгэ за получение взяток к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, пожизненному лишению политических прав и конфискации всего личного имущества,»- пишет сайт прокуратуры.
Bank of China является старейшим банком в стране, входит в «Большую четверку» китайских банков. До 1942 года Bank of China был одним из банков страны, участвовавших в эмиссии денег. В настоящее время роль центрального банка страны выполняет Народный банк Китая.
За последние месяцы в Китае под следствие попал целый ряд высокопоставленных сотрудников банков. В частности, в октябре бывшего зампредседателя Народного банка Китая Фань Ифэя приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания. В конце октября бывшего вице-президента China Development Bank Ван Юншэна приговорили к 12 годам лишения свободы за получение взяток. В начале ноября еще одного бывшего вице-президента этого банка Чжоу Цинюя приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. В ноябре начались слушания по делу о коррупции бывшего заместителя председателя Промышленного и коммерческого банка Китая (ICBC) Чжана Хунли. Также в ноябре был исключен из рядов КПК и попал под следствие бывший вице-председатель Сельскохозяйственного банка Китая, третьего по величине банка страны, Лоу Вэньлун.
Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что коррупция — это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность КПК. Он подчеркнул, что, пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту. Лидер Китая отметил, что партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя «принципу нулевой терпимости».