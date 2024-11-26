В Смоленской области без электричества остаются около 21 тыс. человек

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Электроснабжение, нарушенное в результате непогоды в Смоленской области, восстановлено для 46 тыс. человек, без света остаются 21 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин во время прямой линии с жителями.
«Сейчас порядка 850 — 900 человек у нас энергетиков работает круглосуточно. Мы уже подключили к электроэнергии уже порядка 46 тыс. человек, на контроле сейчас осталось 21 тыс. человек, поэтому масштаб серьезный, большой», — сказал губернатор.
Он отметил, что для ликвидации последствий непогоды в регионе мобилизовали все необходимые силы: подрядные дорожные организации, лесопользователи, охотпользователи и недропользовали направили тяжелую технику в районы. По словам Анохина, специалисты не только меняют электросети, но и восстанавливают поврежденные опоры линий электропередачи.
«Приняли решение для тех граждан, у которых сейчас нет альтернативного источника энергии, представить генераторы, если такого нет, — то будем временно предлагать переселиться в ПВР или в гостиницы и готовы компенсировать оплату проживания в гостиничном фонде», — добавил Анохин и отметил, что закончить аварийно-восстановительные работы панируется закончить в четверг.
Ранее глава региона сообщал, что аномальная непогода с мокрым снегом, налипающим на провода, привела к повреждению основной сети 110−35 кВ, такого не было около десять лет. Электроснабжение было нарушено в 1,6 тыс. населенных пунктах в 19 районах области.