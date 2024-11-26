В Смоленской области без электричества остаются около 21 тыс. человек

«Приняли решение для тех граждан, у которых сейчас нет альтернативного источника энергии, представить генераторы, если такого нет, — то будем временно предлагать переселиться в ПВР или в гостиницы и готовы компенсировать оплату проживания в гостиничном фонде», — добавил Анохин и отметил, что закончить аварийно-восстановительные работы панируется закончить в четверг.